Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliğinin arttırılması, kazaların önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için kentin farklı noktalarında çalışmalar devam ediyor.
Yapılan rutin kontroller kapsamında dron destekli trafik denetimi yapıldı.
Denetimde, trafik kurallarına uymayan sürücüler uyarıldı.
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