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        Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:38
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        Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliğinin arttırılması, kazaların önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için kentin farklı noktalarında çalışmalar devam ediyor.

        Yapılan rutin kontroller kapsamında dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        Denetimde, trafik kurallarına uymayan sürücüler uyarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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