Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 915 kilo esrar ele geçirildi

        DİYARBAKIR'ınLiceilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, 915 kilo esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 915 kilo esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ınLiceilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, 915 kilo esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bulup, adalete teslim etmek amacıyla çalışma yapıldı. Lice ilçesi Bağlan Mahallesi kırsalında, 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal 60-61 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 ayrı noktada yapılan aramada, 915 kilo esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor
        Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da depremde zarar gören 12 tarihi yapının restorasyonu için çalı...
        Diyarbakır'da depremde zarar gören 12 tarihi yapının restorasyonu için çalı...
        Diyarbakır'da 915 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 915 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Mihenk Taşları, Diyarbakır'da sahnelenecek
        Mihenk Taşları, Diyarbakır'da sahnelenecek
        'Bebek atıldı' ihbarıyla bodrumdaki su boşaltılıyor (2)
        'Bebek atıldı' ihbarıyla bodrumdaki su boşaltılıyor (2)
        Diyarbakır'da çöken beton tabliyenin altında kalan işçi öldü
        Diyarbakır'da çöken beton tabliyenin altında kalan işçi öldü