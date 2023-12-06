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        Diyarbakır'da evcil hayvanlar için "Aşı ve Çip Uygulama Odası" açıldı

        Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bağlar İlçe Müdürlüğü tarafından, evcil hayvanları korumak amacıyla "Aşı ve Çip Uygulama Odası" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:46
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        Diyarbakır'da evcil hayvanlar için "Aşı ve Çip Uygulama Odası" açıldı
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        Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bağlar İlçe Müdürlüğü tarafından, evcil hayvanları korumak amacıyla "Aşı ve Çip Uygulama Odası" açıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hizmete giren uygulama odasında, evcil hayvanları daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda kuduz aşıları yapılıyor, çip uygulanarak kayıt altına alınıyor ve uluslararası evcil hayvan pasaportu düzenleniyor.

        ﻿Bağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçen yıl 1200, bu yıl da 250 evcil hayvana aşı ve çip uygulaması gerçekleştirdi.

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        Galeri

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