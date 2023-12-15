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        Diyarbakır Tanıtım Günleri'nde Dicle Üniversitesi de yer aldı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) her yıl geleneksel hale gelen Diyarbakır Tanıtım Fuarı'nda yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:18
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        Diyarbakır Tanıtım Günleri'nde Dicle Üniversitesi de yer aldı
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        Dicle Üniversitesi (DÜ) her yıl geleneksel hale gelen Diyarbakır Tanıtım Fuarı'nda yerini aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı fuaye alanında gerçekleşen "Diyarbakır Tanıtım Günleri"nde Dicle Üniversitesi, açtığı tanıtım standı, memleket hasreti çeken ve fuarı ziyaret eden katılımcıların ilgi odağı oldu.

        Stantta, fakülteler, sosyal ve bilimsel faaliyetler, fiziki imkanlar tanıtıldı.

        Ayrıca, Dicle Üniversitesi Anadolu El Sanatları Topluluğu eğitmeni Nuray Hattapoğlu tarafından Ebru sanatı sergilendi.

        Protokol üyelerinin de ebru yaptığı stant, misafirlerin beğenisini kazandı.

        Dicle Üniversitesi'nin 50. yılı kapsamında bastırdığı kitaplar da meraklıları tarafından incelendi.

        Galeri
        Galeri

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