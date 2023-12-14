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        Diyarbakır'da 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 19:59 Güncelleme: 14.12.2023 - 19:59
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        Diyarbakır'da 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

        Ergani'de belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T, evde yapılan aramada gardırop içerisinde saklanırken yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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