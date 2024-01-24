Mustafa Karataş ve Grup Tillo Diyarbakırlılarla buluştu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu kapsamında Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Grup Tillo'yu Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu kapsamında Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Grup Tillo’yu Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Üç Aylar Ruhu” temasıyla düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar sosyal ve kültürel aktivitelerle buluşturuluyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği programda, Prof. Dr. Mustafa Karataş sohbetiyle Grup Tillo ezgileriyle sahne aldı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda, Mustafa Karataş, iman ve niyet konusunda kalbin mutmain olması hakkında bir sohbet gerçekleştirirken Grup Tillo ise sevilen ezgilerini seslendirdi.

Programa ailesiyle birlikte katılan izleyicilerden Derya Büyükgürses, "Grup Tillo'yu ve hocamız Mustafa Karataş'ı dinlemek için geldik. Belediyemize teşekkür ederiz, böyle güzel etkinlikler düzenlediği için. Bizim açımızdan iyi oluyor. Böyle etkinliklerin olması çok güzel." dedi.​​​​​​​

İzleyicilerden Osman Süer de etkinliklerde emeği geçen belediye yetkililere teşekkür etti.