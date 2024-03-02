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        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, bilgievinde incelemelerde bulundu

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Koşuyolu Parkında bulunan Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:38
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        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, bilgievinde incelemelerde bulundu
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Koşuyolu Parkında bulunan Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyarbakır'a kazandırdığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'nde eğitim çalışmaları sürüyor.

        Genel Sekreter Çiftçi, Ali Emiri Bilgievi öğrencilerinin hazırlamış olduğu projelerin bulunduğu sergiyi açtı. Her öğrenci ile ilgilenen Çiftçi, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        Sergi sonrasında sınıfları dolaşan Çiftçi, öğrencilere içinde kalem, silgi, cetvel, boya gibi kırtasiye malzemesi bulunan çantalardan hediye etti.

        Merkezde önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Çiftçi, "Çocuklarımız bilimle yetişiyor, keşfediyor ve üretiyorlar. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluk, yüzlerindeki gülümseme her şeye bedel. Çocuklarımızı Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Ali Emiri Bilgievi'nde eğitim gören çocuklarımızın kısa süre içerisinde gösterdikleri gelişimi memnuniyetle takip ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak güzel işler yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Proje kapsamında Merkez, Ali Emiri ve Selahaddin Eyyubi Bilgievi'nde 2 bin 437 öğrenciye dağıtım yapılırken Gürbüz, Bismil Prof.Dr. Aziz Sancar, Çınar ve Eğil Bilgievi'nde 860 öğrenciye dağıtım yapılması ile toplam 3 bin 297 öğrenciye materyal desteği sağlanmış olacak.

        Etkinliğe, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire başkanı Ömer Buğday ve şube müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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