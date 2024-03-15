Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da UMKE yılın ilk tatbikatını gerçekleştirdi

        Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından 5 gün süren eğitim tatbikatı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da UMKE yılın ilk tatbikatını gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından 5 gün süren eğitim tatbikatı tamamlandı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen teorik eğitim sonrası saha eğitimleri ve tatbikatı İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldı.

        UMKE Temel Eğitim müfredatındaki konularla ilgili katılımcılar bilgilendirildikten sonra zorlu saha koşulları organize edilerek yapılan tatbikatla bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.

        Eğitim süresince katılımcılara temel yaşam desteği, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, ip bağlama teknikleri, medikal çanta kullanımı, hasta sabitleme, yüksekten inme, enkazdan hasta ve yaralı kurtarma konularında oluşturulan istasyonlarda, teorik ve pratik eğitimler verilerek katılımcıların eğitim konuları kapsamında uygulama yapmaları sağlandı.

        3 gün teorik, 2 gün pratik olmak üzere toplamda 5 gün süren eğitim sonunda 35 kursiyer, 17 eğitmen ve 7 mihmandarın katılımıyla yapılan tatbikatta, senaryo gereği merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Menekşe Apartmanı'nda meydana gelen patlama sonucu enkaz altında kalan ve yaralanan vatandaşlar olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

        Patlama sonucu yaralanan vatandaşlar UMKE tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından enkazdan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Ülke tarihindeki en yüksek Euro ihracı'
        'Ülke tarihindeki en yüksek Euro ihracı'
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Çanakkale'de göçmen faciası: Çok sayıda ölü var
        Çanakkale'de göçmen faciası: Çok sayıda ölü var
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        "Sonu Atina olsun"
        "Sonu Atina olsun"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'daki hekimler Tıp Bayramı dolayısıyla video hazırladı
        Diyarbakır'daki hekimler Tıp Bayramı dolayısıyla video hazırladı
        Diyarbakır'da 129 kilogram toz esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 129 kilogram toz esrar ele geçirildi
        Enerji Bakanı Bayraktar: Diyarbakır'da günlük 15 bin varile yakın petrol ür...
        Enerji Bakanı Bayraktar: Diyarbakır'da günlük 15 bin varile yakın petrol ür...
        Bakan Bayraktar, Diyarbakır Çınar'da partililerle bir araya geldi
        Bakan Bayraktar, Diyarbakır Çınar'da partililerle bir araya geldi
        Enerji Bakanı Bayraktar: Diyarbakır'da günlük 15 bin varile yakın petrol ür...
        Enerji Bakanı Bayraktar: Diyarbakır'da günlük 15 bin varile yakın petrol ür...
        Bakan Bayraktar, Diyarbakır'da iftar programında konuştu:
        Bakan Bayraktar, Diyarbakır'da iftar programında konuştu: