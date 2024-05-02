Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Dünü Bugünü ve Yarınıyla Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi Sempozyumu"

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "Dünü Bugünü ve Yarınıyla Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 17:09 Güncelleme: 02.05.2024 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Dünü Bugünü ve Yarınıyla Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi Sempozyumu"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "Dünü Bugünü ve Yarınıyla Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi Sempozyumu" düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, o süreçte yaşanan gelişmelere değinerek, "Her yaştan her görüşten ve her siyasi zümreden insanın bağımsızlık söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini gösterdiği 15 Temmuz, hepimizin şeref madalyasıdır." ifadesini kullandı.

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Aslan da bir konuşma yaptı.

        Daha sonra Prof. Dr. Aslan moderatörlüğünde sempozyuma geçildi.

        Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Yayla ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha sunum gerçekleştirdi.

        Programa, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Acar'dan polen alerjisi...
        Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Acar'dan polen alerjisi...
        Diyarbakır'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Böl...
        Diyarbakır'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Böl...
        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek v...
        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek v...
        Diyarbakır'da Eğitim-Bir-Sen, okul müdürüne bıçaklı saldırıyı kınadı
        Diyarbakır'da Eğitim-Bir-Sen, okul müdürüne bıçaklı saldırıyı kınadı
        Tacizci sanılarak vahşice öldürülmüştü; sanıklara uygulanan iyi hal indirim...
        Tacizci sanılarak vahşice öldürülmüştü; sanıklara uygulanan iyi hal indirim...
        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı