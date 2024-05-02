Diyarbakır'da "Dünü Bugünü ve Yarınıyla Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi Sempozyumu"

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "Dünü Bugünü ve Yarınıyla Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi Sempozyumu" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, o süreçte yaşanan gelişmelere değinerek, "Her yaştan her görüşten ve her siyasi zümreden insanın bağımsızlık söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini gösterdiği 15 Temmuz, hepimizin şeref madalyasıdır." ifadesini kullandı.