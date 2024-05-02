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        Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Acar'dan polen alerjisine karşı uyarı:

        Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesinde Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Acar, polen alerjisine karşı dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:12
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        Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Acar'dan polen alerjisine karşı uyarı:
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        Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesinde Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Acar, polen alerjisine karşı dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgi verdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, polen alerjisinin bahar aylarında ortaya çıkan ve genellikle ağaç, çimen ve yabani ot polenlerinin tetiklediği mevsimsel bir alerji türü olduğunu belirtti.

        Polenlere alerjisi olan kişilerin bağışıklık sisteminin bazı kimyasallar salarak reaksiyon gösterdiğini ifade eden Acar, şunları kaydetti:

        "Polen alerjisinin tedavisinde en iyi önlem alerjiyi tetikleyen etkenlerden kaçınmaktır. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Önleyici tedbirler alınmasına rağmen şikayetler devam ederse, antialerjik ilaçlar ve alerji aşıları tercih edilebilir. İlaç tedavisinin doktor kontrolünde ve mutlaka reçete ile yapılması gerekmektedir. Etkinin azalabilmesi adına polen yoğunluğunun fazla olduğu havalarda dışarı çıkmamalı, sık duş alınmalı, şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır."

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