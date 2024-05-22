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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da konuştu:

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin davada verilen hapis cezalarıyla ilgili, "Arkadaşlarımız özgürleşene dek kampanyalarımız ve çalışmalarımız devam edecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:58 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:58
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da konuştu:
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin davada verilen hapis cezalarıyla ilgili, "Arkadaşlarımız özgürleşene dek kampanyalarımız ve çalışmalarımız devam edecek." dedi.

        Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanlığı önünde DBP Eş Genel başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Keskin Bayındır ve partililerle bir araya geldi.

        Buradan İstasyon Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar adına açıklama yapan Hatimoğulları, Kobani davasında alınan kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu belirtti.

        Kararı tanımadıklarını ifade eden Hatimoğulları, şunları kaydetti:

        "İnanıyoruz ki en kısa zamanda yürüteceğimiz ortak mücadeleyle arkadaşlarımızı özgürleştireceğiz. Dik durmaya devam edeceğiz. Siz halklarımıza nasıl layık olduysanız biz de halklarımıza layık olmak için mücadelemize devam edeceğiz. Arkadaşlarımız özgürleşene dek kampanyalarımız ve çalışmalarımız devam edecek."

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