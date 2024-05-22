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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 22:29 Güncelleme: 22.05.2024 - 22:29
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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

        Muradiye Mahallesi 190. Sokak’ta 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada A.A, Ahmet C’yi silahla yaralayıp kaçtı.

        Yaralanan Ahmet C, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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