Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Yaralanan Ahmet C, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muradiye Mahallesi 190. Sokak’ta 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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