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        Hazro Devlet Hastanesi Acil Servisi yenilendi

        Hazro Devlet Hastanesi Acil Servisi, gerçekleştirilen tadilat ve onarımın ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:52
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        Hazro Devlet Hastanesi Acil Servisi yenilendi
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        Hazro Devlet Hastanesi Acil Servisi, gerçekleştirilen tadilat ve onarımın ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Müdürlüğün katkı ve planlamalarıyla resüsitasyon alanının oluşturulması, arena merkezi sisteminde 4 yataklı gözlem odasının yapılması ve acil depo alanının oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

        Hazro Devlet Hastanesinin sağlık hizmetlerinde sürekli ileriye yönelik adımlar attığı ve sağlık alanındaki yenilikleri takip ederek uyguladığı ifade edilen açıklamada, acil servisin yeni halinin hasta ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

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