Rojin Kabaiş soruşturmasına ikinci savcı görevlendirildi; aile üyelerinin yeniden ifadeleri alındı

VAN'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin 1 savcı daha görevlendirilirken, baba ile anne ve kız kardeşlerinin SEGBİS üzerinden yeniden ifadesi alındı.

Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül 2024’te çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim'de Mehmet Emin Ankay (60) tarafından kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bulundu. Otopsi sonucuna göre genç kızın ölümü nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

DOSYAYA İKİNCİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Devam eden soruşturmaya ikinci bir savcı görevlendirildi. Yeni savcı Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş ile annesi ve 3 kız kardeşinin yeniden ifadelerine başvurdu. Dün avukat Nahit Eren ile Diyarbakır Adliyesi’ne gelen Nizamettin Kabaiş ve ailesi, SEGBİS üzerinden savcıya ifade verdi.

Nizamettin Kabaiş, Van Emniyet Müdürlüğü’nden arandıklarını belirterek, “Bana yeni bir savcı görevlendirildiği, dosyanın ikinci savcısı olduğu söylendi. Onun için dediler ki ‘Rojin'in annesi, ablaları bir de küçük kardeşi Elif var. 4 kişi istediler. Dediler ki gelsinler ifade gibi bir şey yani, Rojin’i tanıyalım. Bunlar Rojin'le konuşmuşlar, Rojin Van’dayken durumu nasıldı? Neyi seviyordu diye. Bu şekilde o amaçla çağırdı bizi. Biz gittik Diyarbakır Adliyesi’ne. İlk önce annesinin ifadesi alındı. Zaten hepimiz bir odadaydık. Nahit Bey'e de söyledik. O da avukatımız olarak geldi. Hep birlikte odadaydık. Ayrı ayrı ilk önce annesinden başladı. Savcı, dedi ki onunla konuşmuşsunuz. Rojin’in morali nasıldı? Durumu nasıldı, neyi seviyordu? Bu tür bu şeyleri sordu. Annesi de savcıya SEGBİS üzerinden ben Rojin’e sesli mesaj bırakmışım, kendisi de bana yemek fotoğrafı gönderdi tepsiyle beraber göndermiş. Yani o anlama geliyor ki ben yemek yiyorum. Sonra annesi yine sesli mesaj atıyor, diyor ki sen müsait olduysan beni ara konuşalım. Kendisiyle yukarıda konuştuk. Aşağıya kadar geliyor. Sonra Rojin demiş ki ben markete gidiyorum, kahve alacağım. Marketin kapısına kadar gitmiş. Ondan sonra telefonu kapatmışlar. Ondan sonra o da arkadaşıyla konuşmuş. Yani bu konuşmaları savcı sordu. Kardeşlerin ifadesinde de aynı şekilde savcı sordu. Ablası da bir iki sefer konuştuklarını söyledi. Morali iyiydi, görüntülü konuştuklarını, Rojin’in kaldığı odasını ve manzarayı gösterdiğini söyledi” dedi.