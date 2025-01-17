Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören ahırlar yeniden yapılacak

AFAD İl Müdürlüğü, depremzede hak sahipleri ile iletişime geçerek bilgilendirme çalışması yapacak.

Bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanan ahırlarla deprem bölgesinde hayvancılığın yeniden canlanması amaçlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iki yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören ahırlara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ve AFAD Başkanı Okay Memiş'in başkanlığında, depremden etkilenen illerin valilerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı.

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