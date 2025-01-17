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        Diyarbakırlı besicinin dağlık arazide doğan buzağıyı sırtında taşıdığı video beğeni topladı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde besici Mehmet Büksel'in, kaybolduktan sonra dağlık arazide doğum yapan ineğinin yavrusunu sırtında taşıyarak evine götürürken kaydedilen görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:09 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:09
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        Diyarbakırlı besicinin dağlık arazide doğan buzağıyı sırtında taşıdığı video beğeni topladı
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde besici Mehmet Büksel'in, kaybolduktan sonra dağlık arazide doğum yapan ineğinin yavrusunu sırtında taşıyarak evine götürürken kaydedilen görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

        İlçenin kırsal Demirkuyu Mahallesi'nde besicilik yapan Büksel, 4 gün önce otlatmak için büyükbaş hayvanlarını ahırdan çıkardı.

        Büksel, bir süre sonra arazide otlanan hayvanlarından gebe olan ineğinin geri dönmediğini fark etti.

        Dağlık arazide arama yapan Büksel, ineğinin doğum yaptığını gördü.

        Büksel, yeni doğan ve ayaklarının üzerinde durmakta güçlük çeken buzağıyı yaklaşık 5 kilometre boyunca sırtında taşıyarak evine götürdü.

        Büksel'in kardeşi Şinasi Büksel o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Görüntüler kısa sürede beğeni topladı.

        Görüntüde, Mehmet Büksel'in buzağıyı sırtında taşıdığı, doğum yapan ineğin ise onları takip ettiği görülüyor.

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