Tartışmaları başlatan Grönland eridikçe altından servet çıkıyor

Aralık ayında Trump, ilk başkanlığı döneminde Grönland'ın ABD'ye ait olması yönündeki çağrılarını yeniden gündeme getirerek tartışmanın fitilini yeniden ateşledi.

Trump bunu 'bir gereklilik' olarak nitelendirirken istediği Grönland ve Panama'yı elde etmek için 'askeri veya ekonomik zorlama' kullanmayı yapıp yapmayacağı sorulduğunda "Size bu ikisinden herhangi biri konusunda güvence veremem ancak şunu söyleyebilirim: Ekonomik güvenlik için onlara ihtiyacımız var" yanıtını verdi.

20 Ocak'ta Biden'dan başkanlık görevini resmen devralacak olan isim bunları dese de ne Danimarka ne de Grönland halkının buna niyeti yok. Bununla birlikte uzmanlar, Trump'ın iklim değişikliğinin bölgenin buzlarını eritmesiyle daha erişilebilir hale gelebilecek nadir toprak elementleri de dahil olmak üzere Grönland'ın diğer yönlerine de göz dikmiş olabileceğini söylüyor.

Trump'ın adeta 'kafaya taktığı' Grönland dünyanın en büyük adası konumunda 56 binden fazla insana ev sahipliği yapıyor. Eski bir Danimarka kolonisi ve şu anda Danimarka'nın özerk bir bölgesi olan ada, ABD ile Avrupa arasında yer alan benzersiz bir jeopolitik konuma sahip.

Ülkenin başkenti Nuuk, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan daha çok ABD'nin New York'a yakın olarak dikkat çekerken, Danimarka Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Ulrik Pram Gad özellikle Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırıyı püskürtmek için uzun zamandır ABD güvenliği açısından bu bölgelerin ABD tarafından önemli görüldüğünü söylüyor. Ada, stratejik bir deniz bölgesi olan Grönland-İzlanda-Birleşik Krallık boşluğunun bir parçası olarak önemli görülüyor.

Ancak sanılanın aksine Trump, Grönland'ı satın alma fikrini ortaya atan ilk ABD başkanı değil. 1867'de Başkan Andrew Johnson Alaska'yı satın aldığında, Grönland'ı satın almayı da düşüdü. Danimarka medyasının bildirdiğine göre II. Dünya Savaşı'nın sonunda ise Truman yönetimi Danimarka'ya ada için 100 milyon dolar teklif etti. Teklif asla gerçekleşmedi ancak 1951 savunma anlaşması uyarınca ABD, kuzeybatı Grönland'da Pituffik Uzay Üssü olarak adlandırılan bir hava üssüne sahip oldu. Moskova ve New York arasında, ABD silahlı kuvvetlerinin en kuzeydeki karakolu füze uyarı sistemiyle donatıldı.

Grönland'da aktif olarak geliştirdiği üç proje bulunan İngiltere merkezli madencilik şirketi 80 Mile'ın yönetici direktörü Roderick McIllree CNBC International'a verdiği röportajda "Şu an Grönland çevresindeki sulak alan her yıl daha erken açılıyor ve her yıl daha geç kapanıyor. Şu anda, buz muhtemelen sadece çok kuzey enlemlerinde üç veya dört ay boyunca oluşuyor ve ülkenin geri kalanında daha önce görülmemiş kayaları ve potansiyel mineral yataklarını ortaya çıkaran buzulların çekildiği görülüyor.

Adanın küresel ölçekte önemli bir madencilik merkezi olma yolunda stratejik potansiyelinin altını çizen McIllree, firmanın bir projesinin gezegendeki en büyük nikel ve bakır yataklarından biri olabileceğini söyledi.

Critical Metals Corporation'ın CEO'su Tony Sage ise yaşanan fırsatlara yönelik oldukça net bir açıklama yaparak durumu açıklıyor: "Adadaki buzulların erimesi, madencilik şirketlerine lojistik açıdan 'muazzam iyilikler' yapıyor."

Sage, şirketin Kuzey Atlantik'ten büyük gemileri doğrudan Güney Grönland'daki maden yataklarının kenarına kadar getirebildiğini söyledi ve 80 metre derinlikteki fiyortların, ekibin bir liman yerine yüzen bir iskeleden yararlanabilmesi anlamına geldiğini sözlerine ekleyerek "Hayal edebileceğiniz gibi, artık bunları yapmak daha kolay. Örneğin Rusya’ya, Sibirya'ya giderseniz, çok fazla donmuş alan buzun altında kalır ve daha zorlu bir şekilde bunu çıkarmayı başarırlar. Ama bu durumla kabul etmek gerekir ki Grönland'da mini bir 'altına hucüm' olacak."

Ancak 'altına hücum'un da zorlukları olacak. Sage'e göre Grönland'ın sert iklimi, ücra coğrafyası ve küçük nüfusunun yanı sıra madencilik şirketlerinin aşması gereken bir engel altyapı eksikliği. Çünkü Sage'e göre Danimarkalılar bu bölgeye hiçbir zaman bir demiryolu veya yol inşa etmedi: "Bu küçük kasaba ve şehirlerin dışına çıktığınızda, yol yok. Yani, örneğin, bulunduğumuz Qaqortoq’tan Nuuk’a gitmek isterseniz, helikoptere binmeniz gerekiyor. Yani, bir altın hücumunda yaşanacak sorun bu."