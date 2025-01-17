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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş adamlarını hedef aldılar! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun! | Son dakika haberleri

        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!

        Sosyal medyada arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştıkları iş adamlarını, gönderdikleri kadınlarla kandırarak, mobil bankacılık şifrelerini öğrenip 7 milyon liralık vurgun yapan 21 kişilik örgüt, polis tarafından yakalandı. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örgüt üyesi 7 şüphelinin ise ara operasyonlarda yakalanarak tutuklandıkları öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:23
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        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
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        İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından kandırılarak paralarının çalındığını söyleyen iş adamlarının şikayeti üzerine operasyon başlatıldı.

        BANKACILIK ŞİFRELERİNİ ÖĞRENDİLER

        DHA'daki habere göre polis, yaptığı incelemede şüphelilerin sosyal medya arkadaşlık sitesi üzerinden iş adamlarıyla iletişim kurarak tanışma maksadıyla buluştuklarını ve samimiyet kurarak mağdurların cep telefonlarında bulunan bankacılık uygulamalarının şifrelerini öğrendiklerini belirledi.

        İŞ ADAMLARININ HESAPLARINI BOŞALTTILAR

        Daha sonra şüpheli kadınların, mağdurların cep telefonlarını alıp kaçtıkları ve suç ortaklarıyla birlikte şifreleri kullanarak mobil bankacılık uygulamasına girip hesapları boşalttıkları ortaya çıktı.

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        5'İ KADIN 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. 14 Ocak Salı günü İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla illerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 5'i kadın, 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama anları polis kamerası tarafından görüntülendi.

        3 GÜN SORGULANDILAR

        İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler 3 gün boyunca sorgulandı. Liderliğini Mücahit B.'nin yaptığı öğrenilen şüpheliler arasında, banka hesaplarını para karşılığında kullandıran kişilerin de olduğu belirtildi.

        7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Polis şüpheli kadınların mağdurların telefonlarını alarak kaçtıkları anların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin, 5 iş adamından toplam 7 milyon lira çaldıkları öğrenildi.

        Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Aynı örgüt üyesi 7 kişinin daha önceden yapılan ara uygulamalarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

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        #istanbul
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