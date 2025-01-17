İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından kandırılarak paralarının çalındığını söyleyen iş adamlarının şikayeti üzerine operasyon başlatıldı.

BANKACILIK ŞİFRELERİNİ ÖĞRENDİLER DHA'daki habere göre polis, yaptığı incelemede şüphelilerin sosyal medya arkadaşlık sitesi üzerinden iş adamlarıyla iletişim kurarak tanışma maksadıyla buluştuklarını ve samimiyet kurarak mağdurların cep telefonlarında bulunan bankacılık uygulamalarının şifrelerini öğrendiklerini belirledi.

İŞ ADAMLARININ HESAPLARINI BOŞALTTILAR Daha sonra şüpheli kadınların, mağdurların cep telefonlarını alıp kaçtıkları ve suç ortaklarıyla birlikte şifreleri kullanarak mobil bankacılık uygulamasına girip hesapları boşalttıkları ortaya çıktı. REKLAM

5'İ KADIN 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. 14 Ocak Salı günü İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla illerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 5'i kadın, 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama anları polis kamerası tarafından görüntülendi.

3 GÜN SORGULANDILAR İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler 3 gün boyunca sorgulandı. Liderliğini Mücahit B.'nin yaptığı öğrenilen şüpheliler arasında, banka hesaplarını para karşılığında kullandıran kişilerin de olduğu belirtildi.