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        Bataryası elinde patlayan telefonu, dükkandan tekmeleyerek çıkardı; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'da teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası, dükkan sahibinin elinde patladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:01 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:05
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        Bataryası elinde patlayan telefonu, dükkandan tekmeleyerek çıkardı; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'da teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası, dükkan sahibinin elinde patladı. Dükkan sahibinin, telefonu tekmeleyip dışarı çıkardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Yenişehir ilçesindeki bir telefon teknik servisinde meydana geldi. Müşterinin değiştirmek için getirdiği cep telefonunun bataryası, tamir sırasında dükkan sahibinin elinde patladı. Dükkan sahibi, bu sırada telefonu yere doğru fırlatarak tekmeleyip, iş yerinden dışarı çıkardı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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