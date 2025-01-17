Bataryası elinde patlayan telefonu, dükkandan tekmeleyerek çıkardı; o anlar kamerada

Olay, Yenişehir ilçesindeki bir telefon teknik servisinde meydana geldi. Müşterinin değiştirmek için getirdiği cep telefonunun bataryası, tamir sırasında dükkan sahibinin elinde patladı. Dükkan sahibi, bu sırada telefonu yere doğru fırlatarak tekmeleyip, iş yerinden dışarı çıkardı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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