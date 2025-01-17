Batman Barajında hayalet ağlar toplandı.

Ele geçirilen ağlar, imha edilmek üzere Silvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu barajda 4 bin metre uzunluğunda kaçak ve hayalet balık ağı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Batman Barajı'nda kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

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