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        Batman Barajında hayalet ağlar toplandı

        Batman Barajında hayalet ağlar toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:07 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:22
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        Batman Barajında hayalet ağlar toplandı
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        Batman Barajında hayalet ağlar toplandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Batman Barajı'nda kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Ekiplerin koordineli çalışması sonucu barajda 4 bin metre uzunluğunda kaçak ve hayalet balık ağı ele geçirildi.

        Ağlara takılı halde bulunan sazan balıkları kurtarılarak doğal yaşam alanlarına geri salındı.

        Ele geçirilen ağlar, imha edilmek üzere Silvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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        Galeri

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