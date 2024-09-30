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        DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Akıl, sağlık çalışanlarının darbedilmesini kınadı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, hastanelerinde bazı sağlık çalışanlarının hasta yakınları tarafından darbedilmesini kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:11 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:11
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        DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Akıl, sağlık çalışanlarının darbedilmesini kınadı
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        Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, hastanelerinde bazı sağlık çalışanlarının hasta yakınları tarafından darbedilmesini kınadı.

        Prof. Dr. Akıl, yaptığı yazılı açıklamada, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde yaklaşık 8 aydan bu yana tedavi gören hastanın dün vefat etmesi üzerine bazı hasta yakınlarının 2 hemşireyi ve 1 temizlik personelini darbettiğini anımsattı.

        Vefat eden hastaya Allah'tan rahmet dileyen Akıl, şiddete uğrayan tüm sağlık çalışanlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Akıl, sağlık hizmeti sunan çalışanlara yönelik bu tür şiddet olaylarını kabul edilemez bulduklarını ve bu saldırıları kınadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Yaşanılan bu ve benzeri şiddet olaylarının son bulması için caydırıcı ve etkili cezai yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Sağlık hizmetlerinde şiddete sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini hatırlatarak, halkımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak, personelimizin haklarını savunmaya yönelik her türlü hukuki girişimi başlatmış bulunmaktayız. Şiddetin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini bir kez daha dile getiriyor, bu olayın sorumlularının en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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