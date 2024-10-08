Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da açık alanlarda yapılmak istenen eylemler 5 gün süreyle yasaklandı

        Diyarbakır Valiliği, açık alanlarda yapılmak istenen her türlü eylemin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 23:49 Güncelleme: 08.10.2024 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da açık alanlarda yapılmak istenen eylemler 5 gün süreyle yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Valiliği, açık alanlarda yapılmak istenen her türlü eylemin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, 13 Ekim Pazar günü, 13.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen miting ile ilgili olarak değerlendirme yapıldığı bildirildi.

        "Terör örgütü PKK/KCK'nın çağrıları dahilinde '9 Ekim' bahane gösterilerek, bu tarihten itibaren ilimizdeki teröre müzahir yapıların yaygın illegal eylemler yapabileceği, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilebileceği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan müessif olayların yoğunluk kazanabileceği ve miting süresince kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde bozulabileceği mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, halkın huzurunun sağlanması, belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, Diyarbakır mülki sınırları içerisinde bazı tedbirlerin alınmasının Valilikçe uygun görüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "9 Ekim bahane gösterilmek suretiyle PKK/KCK terör örgütünün çağrıları kapsamında yapıldığı değerlendirilen diğer eylemleri de kapsayacak şekilde, açık alanlarda yapılmak istenen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, diğer illerden bu eylemlere katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri/geçişleri/çıkışları, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri, 9 Ekim günü saat 00.01'den 13 Ekim saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanlığı düğmeye bastı
        Adalet Bakanlığı düğmeye bastı
        'İki çocuk muhafaza altına alındı'
        'İki çocuk muhafaza altına alındı'
        Nussknacker marka ucuz çikolatanın Türk ailesi temalı reklamı eleştiri aldı
        Nussknacker marka ucuz çikolatanın Türk ailesi temalı reklamı eleştiri aldı
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        Putin'in doğum gününü kutladı
        Putin'in doğum gününü kutladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Son 3 yılda 5 milyar TL kayıt dışı gelir!
        Son 3 yılda 5 milyar TL kayıt dışı gelir!
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni transferler ne yaptı?
        Yeni transferler ne yaptı?
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"

        Benzer Haberler

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat, 2024-2025 Akademik Yıl açılış törenine katıldı...
        DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat, 2024-2025 Akademik Yıl açılış törenine katıldı...
        Diyarbakır'da Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
        Diyarbakır'da Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden hastalara meyve ikramı
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden hastalara meyve ikramı
        Diyarbakır'da "1-7 Ekim Emzirme Haftası" etkinlikleri düzenlendi
        Diyarbakır'da "1-7 Ekim Emzirme Haftası" etkinlikleri düzenlendi
        Diyarbakır Havalimanı'nda 11 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
        Diyarbakır Havalimanı'nda 11 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği
        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği