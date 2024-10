Vali Murat Zorluoğlu, yarın başlayacak "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"ne ilişkin konuştu:

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yarın başlayacak "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"ne ilişkin, "Diyarbakır'ın ciddi bir turizm potansiyeli var. Bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için tanıtım çok önemli bir ayak. Kente yönelik bir tanıtım stratejisi ve eylem planı hazırladık. Festivalin turizm ve tanıtım anlamında şehrimize büyük katkılar yapacağına inanıyoruz." dedi.

Vali Zorluoğlu Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında, yarın kentte başlayacak Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin açıklama yaptı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

- "Surların her tarafına herkesin her zaman çıkabilmesi birçok bakımdan sıkıntılı"

Zorluoğlu, "Diyarbakır Surları'nın bazı burçlarına ziyaretçilerin düşme riskine karşı takılan korkulukların estetik olmadığı yönünde eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Surları çok kıymetli buluyorum ama şu anki kullanılış biçimiyle bu surların kıymetini verdiğimizi düşünmüyorum. Her tarafından herkesin istediği zaman çıktığı sur gibi bir uygulamayı hiçbir yerde görmedim. Bunu Kültür ve Turizm Bakanımıza da söyledim. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Surların her tarafına herkesin her zaman çıkabilmesi birçok bakımdan sıkıntılı. En başta çıkan insanlar için bir güvenlik riski oluşturuyor. Ayrıca kontrolsüz olması hasebiyle surlara çok ciddi zararlar verilebiliyor. Orada başka bir uygulamaya geçeceğiz. Belli bölgelerine insanların kontrollü şekilde çıkıp seyir yapmasını sağlayacak bir yöne doğru gideceğiz."