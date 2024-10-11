Sapığı çevredekiler fark etti! 7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi! Diyarbakır'da dehşete düşüren bir cinsel saldırı girişimi meydana geldi. Olayda, 7 yaşındaki bir kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götüren ve cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheli, çevredekiler tarafından fark edildi. Şüpheliyi fark edenler, toprak birikintisine doğru ilerledi. Bu sırada kaçan saldırgan bir süre sonra yakalandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:47 facebook

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