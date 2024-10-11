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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sapığı çevredekiler fark etti! 7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi! | Son dakika haberleri

        Sapığı çevredekiler fark etti! 7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi!

        Diyarbakır'da dehşete düşüren bir cinsel saldırı girişimi meydana geldi. Olayda, 7 yaşındaki bir kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götüren ve cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheli, çevredekiler tarafından fark edildi. Şüpheliyi fark edenler, toprak birikintisine doğru ilerledi. Bu sırada kaçan saldırgan bir süre sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:47
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        7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi!
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        Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götüren ve cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheli H.T. yakalanıp, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, 9 Ekim'de akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde meydana geldi.

        ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ

        Şüpheli H.T., 7 yaşındaki kız çocuğunu arazideki toprak birikintisinin arkasına götürdü. Şüpheliyi fark edenler, toprak birikintisine doğru ilerledi. Çevredekilerin geldiğini gören H.T. kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık kontrolünün ardından Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) sevk edildi.

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        KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ, YAKALANDI

        Polis ekipleri ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli H.T., saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı. H.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan Kayapınar Belediyesi ekipleri de bölgedeki toprak birikintilerini iş makineleriyle kaldırıp alanı düzleştirdi.

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        #Diyarbakır
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