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        Uzmanından romatizmal hastalıklarda erken teşhisin önemine ilişkin açıklama

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji Kliniğinden Doç. Dr. Lütfi Akyol, artrit (eklemlerde vücut tarafından üretilen bir iltihap) ve romatizmal hastalıkların erken teşhis edilip düzenli tedavi edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:12 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:17
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        Uzmanından romatizmal hastalıklarda erken teşhisin önemine ilişkin açıklama
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        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji Kliniğinden Doç. Dr. Lütfi Akyol, artrit (eklemlerde vücut tarafından üretilen bir iltihap) ve romatizmal hastalıkların erken teşhis edilip düzenli tedavi edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Akyol, artritin eklem iltihaplanması olduğunu, ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı gibi belirtiler gösterdiğini belirterek, artridin sadece romatoid artrit ile sınırlı kalmadığını, birçok romatizmal hastalıkta bu tablonun görüldüğünü ifade etti.

        Akyol, ileri yaşlarda ortaya çıkan kireçlenmenin ise iltihapsız bir romatizma türü olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "Romatoid artrit özellikle orta yaş kadınlarda görülüyor. Sabahları ellerde sertlik ve hareket kısıtlılığı bu hastalığın en yaygın belirtisi. Lupus ve Behçet hastalığı da artrit belirtileriyle ortaya çıkabiliyor. Lupus genç kadınlarda daha sık görülüyor. Behçet hastalığı ise ağız ve genital bölgede yaralar ve göz iltihabı gibi belirtilerle kendini gösterir. Ayrıca, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığında da artrit tablosu oluşabilir.

        - Kalıcı hasarı önlemek için erken teşhis önemli

        Akyol, bu hastalıkların, erken dönemde teşhis edilmemesi durumunda kalıcı hasarlara yol açabileceğine işaret ederek, "Özellikle eklemlerde kalıcı deformasyonların yanı sıra diğer organlara da zarar verebilir. Bu nedenle, eklemlerinde şişlik, sabah tutukluğu yaşayan bireylerin vakit kaybetmeden bir hekime başvurması gerekir. Ayrıca, tanı konulan hastaların da düzenli takip ve tedavilerini yaptırması, bu süreçleri aksatmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

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