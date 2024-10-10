Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başladı

        Diyarbakır'da "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Devlet Ana" oyunuyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 22:15 Güncelleme: 10.10.2024 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Devlet Ana" oyunuyla başladı.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" 20'nci kez tiyatroseverlerle buluştu.

        Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde Ankara Devlet Tiyatrosunun hazırladığı "Devlet Ana" oyunuyla başlayan festival kapsamında, 32 oyun sahnelenecek.

        Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği "Devlet Ana" oyunu sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

        Festivalin açılışında konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları olarak kültürel mirası yaşatma ve geleceğe taşıma amacıyla düzenledikleri festivalin Türk tiyatrosunun en değerlilerinden biri haline geldiğini söyledi.

        Yerli yazarların eserlerini sahneye taşıyarak tiyatronun gücüyle kültürel zenginlikleri daha geniş kitlelere ulaştırma hedefinde olduklarını belirten Karadağlı, şöyle devam etti:

        "Bu festivalin adını taşıyan Orhan Asena, Türk tiyatrosuna derin katkılarda bulunmuş çok kıymetli bir yazarımızdır. Onun ismiyle düzenlenen bu etkinlik sadece bir anma değil, aynı zamanda yerli oyunlarımızın ne kadar önemli ve anlamlı olduğunun da bir göstergesidir. Her bir oyun bizlere geçmişi, bugünü ve geleceği düşünmemiz için yeni kapılar aralarken insanlığın ortak meselelerine de sanatsal bir perspektif sunmaktadır."

        Karadağlı, festivale katılan sanatçılara ve festivalde emeği bulunanlara teşekkür ederek, bu yıl festivalde Devlet Tiyatrolarının zengin repertuarındaki birbirinden değerli oyunları sanatseverlerle buluşturacaklarını belirtti.

        "Türk tiyatrosuna ve yerli yazarlarımıza gösterilen ilgi ve desteğin sanata olan inancımızı daha da güçlendirdiğini belirtmek isterim. Hep birlikte sanatın toplumları bir araya getiren ve insanları buluşturan büyük bir güç olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz." diyen Karadağlı, bu festivali Diyarbakır'da büyük bir heyecanla karşılayan tüm sanatseverlere teşekkürlerini iletti.

        Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Erkan Aytemur da festivalde konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Tamer Karadağlı'ya plaket verdi.

        Festival kapsamında 11-22 Ekim'de İstanbul DT "Bence Katil Öldürdü", "Acaibü'l Temaşa", "Kırmızı Küre", "Çarpışma", "Masal Yolu" ve "Çöp Canavarı", Ankara DT "Hayal Dükkanı", "Sihirli Ayna" ve "Kadınlar, Filler ve Saireler", İzmir DT "Bir Düş Gibi", "Radyo-yu Hümayun", "Barış Ormanı", "Folklorama (müzikal)", "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" ve "Kral Olmak İstemeyen Aslan", Antalya DT "Misafir" ve "Ağustos Parkı", Bursa DT "Mai ve Siyah" ve "Uçurtmanın Kuyruğu", Trabzon DT "Otoban Köpekleri" ve "Sihirli Lamba", Adana DT "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", Erzurum DT "Hiç Kimsenin Öyküsü", Van DT "İtaat İlamı", "Büyülü Prens" ve "Şifreli Köpek", Sivas DT "21.15 Treni", "Gizli Bahçenin Bezelyesi" ve "Tebeşir Ağacı" ile Kayseri DT "Keşanlı Ali Destanı" ve "Kırmızı Kanatlı Baykuş" adlı oyunları sahneleyecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Müzeye dönüştürülecek Diyarbakır Cezaevi'nde restorasyona başlandı
        Müzeye dönüştürülecek Diyarbakır Cezaevi'nde restorasyona başlandı
        Diyarbakır Surları'nın bazı burçlarına ziyaretçilerin düşme riskine karşı k...
        Diyarbakır Surları'nın bazı burçlarına ziyaretçilerin düşme riskine karşı k...
        Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin restorasyon çalışmaları başladı
        Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin restorasyon çalışmaları başladı
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde 32 oyun sahnelenecek
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde 32 oyun sahnelenecek
        Dicle Elektrik, 6 ilde elektrik dağıtım şebekelerinde bakım çalışması yürüt...
        Dicle Elektrik, 6 ilde elektrik dağıtım şebekelerinde bakım çalışması yürüt...
        Diyarbakır'da "Zerzevan Uçurtma ve Okçuluk Şenliği" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Zerzevan Uçurtma ve Okçuluk Şenliği" düzenlendi