Vali Zorluoğlu: DEM Parti'nin mitingini ciddi tehdit ve risk oluşturacağı gerekçesiyle yasakladık

DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yasaklanan mitingine ilişkin, "Bunu Diyarbakır'daki huzur ortamına ciddi tehdit ve risk oluşturacağı gerekçesiyle somut verileri de dikkate alarak yasakladık" dedi.

Vali Murat Zorluoğlu, kent sorunları üzerine görüş alışverişinde bulunmak üzere Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Zorluoğlu, yarın başlayacak olan ve 20 Ekim'e kadar sürecek olan Sur Kültür Yolu Festivali'nin kent turizmi açısından önemli olduğunu belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, birkaç senedir önemli yerlerde turizm bakımından yüksek potansiyel sağlayan şehirlerde kapsamlı bir festival düzenliyor. Bakan yardımcıları ve üst düzey yöneticilerinin de şehrimize gelmesiyle birlikte sabah saat 10.00'da İçkale'de start vereceğiz. Şehrimizin de bu büyük organizasyonun içerisinde yer alması önemlidir. Bu yıl 3'üncü kez yapılacak. Bütün program uygulanacak. 300'ün üzerinde etkinlik olacak. Açık ve kapalı alanlarda çok sayıda konser olacak. Bunların yanında çok sayıda tiyatral gösteri de olacak. Yine söyleşiler, sinema gösterimleri ve çocuklar için çocuk oyun grupları oluşturularak çocukları da bu coşkunun içerisine katmamız lazım. Kısa bir süre içerisinde Diyarbakır'ımızın önümüzdeki yıllarda gerçek bir turizm şehri olması için turizm tanıtım yoğunluğunu yapacağız. 15-20 yıl sonra gerçekten çok büyük gelir elde eden bir şehir haline gelecek. Bu festivali iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

'FUTBOL OYNAMAYA MÜSAİT BİR ZEMİN OLMADIĞI GÖRÜLÜYOR' Diyarbakır Stadyumu'nun zemininden dolayı Amed Sportif Faaliyetleri'nin maçlarını dışarıda oynamaması için çalışmalar yürütüldüğü ve 27 Ekim'de oynanacak maç için hazır olacağını söyleyen Vali Zorluoğlu, "Çok eski olmayan yeni bir stadyumumuz var. Gerçekten güzel bir stadyum. Bakanlık, çok güzel bir stadyum kazandırmış. Bu sene zeminiyle ilgili sorunlar yaşandı. Bu sene sezonun bitiminden itibaren Valiliğimiz ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü bir süreç başlattı. İlk maça geldiğimizde baktık ki bu süreç çok da başarılı olmamış. Futbol oynamaya müsait bir zemin olmadığı görülüyor. Bu kabul edilemez. Biz de meseleye daha fazla müdahil olduk meseleye. Ankara'dan buraya heyetler ve uzmanlar geldi. Yapılması gereken çalışmaların yönlendirilmesi anlamında gereken uzmanların desteği sağlandı. 27 Ekim'e kadar oranın artık hazır hale getirilmesini düşünüyoruz. İnşallah artık maçlarımızı burada oynamaya devam edeceğiz. Bu sahada daha kalıcı çalışmalar yapmak lazım. Burada bir hibrit çim uygulamasına geçilmesinin bu tür sıkıntıları ortadan kaldıracağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

'ADLİ SÜRECE HERKESİN SABIRLA SAYGI GÖSTERMESİ GEREKİYOR' Narin Güran cinayetiyle ilgili bir soru üzerine Vali Zorluoğlu, "Narin Güran ile ilgili idari soruşturmamız yok. İdari süreç, Narin'in cenazesinin bulunmasıyla sona erdi. O andan itibaren süreç, adli bir süreçtir. Dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bir başsavcı vekili ve 4 tane savcımızın çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, jandarmamızın ve emniyet güçlerimizin destek verdiği bir adli süreç devam ediyor. Bu adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım. Sağlıklı bir şekilde, bu adli sürecin tamamlanmasını da beklemek lazım. Konu, adli bir konudur. Adli sürecin devam ettiği bir konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz" dedi.