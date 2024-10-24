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        Diyarbakır'da "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi öğrencileri için "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:35
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        Diyarbakır'da "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" etkinliği düzenlendi
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        Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi öğrencileri için "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 32 anaokulunun katılımıyla yüzden fazla oyun içeriği ile stantlar kuruldu.

        Etkinliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Selahattin Balkan, anaokullarından seçilen 64 öğretmenin çocuklar için 100 oyun etkinliği hazırladığını söyledi.

        Stantlarda geleneksel oyunlarla ebeveynleri çocukluklarına götüreceklerini belirten Balkan, şunları kaydetti:

        "Akıl ve zeka oyunlarıyla çocuklarımızın bilinçsel kapasitesini biraz ısıtıcağız. Ardından parkur oyunlarıyla çocukları hareketlendirerek biraz yoracağız. Daha sonra ise masal ve müzik dinletisiyle çocukları dinlendireceğiz. Etkinliğin sonunda günün anısına çocuklara çeşitli hediyeler verip onları uğurlayacağız. Keyifli bir gün geçirmenizi diliyorum."

        Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve beraberindekiler stantları gezerek çocuklarla oyun oynadı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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