Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yargılanmasına devam edildi
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından çarptırıldığı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından çarptırıldığı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Zeydan ve avukatı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, mazereti kabul ederek, Zeydan'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018'deki duruşmada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verilmişti.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.
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