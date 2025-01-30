Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yargılanmasına devam edildi

Mahkeme heyeti, mazereti kabul ederek, Zeydan'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından çarptırıldığı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

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