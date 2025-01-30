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        Sokak ortasında öldürülmüştü; 6 şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR'da sokakta uğradığı silahlı saldırıda Tuncay Tatlı'nın (44) hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:20
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        Sokak ortasında öldürülmüştü; 6 şüpheli tutuklandı
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        DİYARBAKIR'da sokakta uğradığı silahlı saldırıda Tuncay Tatlı'nın (44) hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Olay, 23 Ocak'ta öğle saatlerinde Sur ilçesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Tatlı, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ile gözcülük yapan şüpheliler kaçarken, Tatlı vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tatlı, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tatlı'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        'KAN DAVASI' İDDİASI

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntülerini inceledi. İzlenen görüntülerden 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.A.Ç., B.D., A.B., D.A., Ş.Ç. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın 'kan davası' nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

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