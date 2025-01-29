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        Sigara izmaritinden çıkan yangında felçli hasta ağır yaralandı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde felçli hasta Ahmet Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 23:51 Güncelleme: 29.01.2025 - 23:55
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        Sigara izmaritinden çıkan yangında felçli hasta ağır yaralandı
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde felçli hasta Ahmet Ö. (58), sigara izmaritinden çıkan yangında ağır yaralandı. Ahmet Ö.’yü alevlerin arasından çıkaran kardeşi ve yengesi de dumandan etkilendi.

        Yangın, gece saatlerinde Bismil ilçesi Fatih Mahallesi 3'üncü sokaktaki tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, 2 yıl önce banyodan düşüp beyin kanaması geçirerek felçli kalan Ahmet Ö.’nün düşürdüğü sigara izmariti, halıyı tutuşturdu. Yangını fark eden kardeşi Ali Ö. (52) ile ismi öğrenilemeyen eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ardından yangında yaralanan Ahmet Ö.’yü alevlerin içerisinden çıkardı. Bu sırada Ali Ö. ve eşi de dumandan etkilendi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahmet Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

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