Diyarbakır'da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, 26 Ocak'ta Fırat Mahallesi 210. Sokak'ta C.A'ya ait park halindeki araçtan hırdavat çalınması üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.T. (18), H.K.(31) ile R.K. (32) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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