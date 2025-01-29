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        Diyarbakır'da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 20:19 Güncelleme: 29.01.2025 - 20:19
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        Diyarbakır'da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, 26 Ocak'ta Fırat Mahallesi 210. Sokak'ta C.A'ya ait park halindeki araçtan hırdavat çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Yürütülen çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.T. (18), H.K.(31) ile R.K. (32) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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