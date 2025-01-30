Diyarbakır'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.

Çevredekilerin vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 3. Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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