Diyarbakır'da evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi öldü

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi 3. Sokak'ta tek katlı bir evde önceki gün akşam saatlerinde çıkan yangında, A.Ö. ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmişti.

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