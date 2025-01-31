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        Diyarbakır'da evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi öldü

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:56
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        Diyarbakır'da evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi öldü
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçede tek katlı bir evde çıkan yangında, ağır yaralanan bedensel engelli A.Ö. (58) tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Fatih Mahallesi 3. Sokak'ta tek katlı bir evde önceki gün akşam saatlerinde çıkan yangında, A.Ö. ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmişti.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale gelmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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