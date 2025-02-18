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        Dicle Üniversitesinden organik yumurta üretimini artıracak proje

        Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhittin Tutkun tarafından yürütülen "Kırsalda Organik Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında organik yumurta üretimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 21:54 Güncelleme: 18.02.2025 - 21:54
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        Dicle Üniversitesinden organik yumurta üretimini artıracak proje
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        Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhittin Tutkun tarafından yürütülen "Kırsalda Organik Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında organik yumurta üretimine başlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle geçen yıl haziran ayında başlatılan proje kapsamında 1500 tavukla organik yumurta üretimi yapılıyor.

        Projeyle, kırsal alanlarda organik yumurta üretiminin teşvik edilmesi ve alternatif üretim modelleri oluşturularak kırsal kalkınmaya destek olunması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Muhittin Tutkun, proje kapsamında organik üretim koşullarına uygun kümesler ve sertifikalı yem üretimi yapan bir yem fabrikasının olduğunu belirtti.

        Projenin eş finansman desteğinin Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından yürütüldüğünü belirten Tutkun, 3 köyde kümeslerin kurulduğunu ifade etti.

        Tutkun, şunları kaydetti:

        "Bu kümeslere buradan verilecek tavuklarla bu üretimin kırsalda da yaygınlaştırılmasına çalışılacak. Proje sonunda ise üreticilere kendi markalarıyla üretim yapmaları için katkıda bulunulacak. Elde ettiğimiz yumurtalar Ziraat Fakültesi Satış Ofisi'nde satışa sunulmaktadır. Proje tamamen buradaki personelin tüketimine yönelik olmakta ve çalışmalar devam etmektedir."

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