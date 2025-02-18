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        Haberler Gündem Hava Durumu KAR FIRTINASI UYARISI! Son dakika: Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar! | Son dakika haberleri

        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!

        AKOM, İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarıda, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle megakentte sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Açıklamada bazı bölgelerde kar kalınlığının 40 santimi bulabileceği de kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 15:51 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:57
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        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. 18 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan rapora göre, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi.

        Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

        Buna göre 19 Şubat Çarşamba (yarın) saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

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        AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek. E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

        BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

        20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

        AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek şu önlemleri önerdi: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi.

        Hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

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        Fotoğraflar: AA

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