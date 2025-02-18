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        Güneydoğu için soğuk hava ve kuvvetli yağış uyarısı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi için soğuk hava ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:49
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        Güneydoğu için soğuk hava ve kuvvetli yağış uyarısı
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        Güneydoğu Anadolu Bölgesi için soğuk hava ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin, yarın başlayacak yağışlarla birlikte perşembe gününden itibaren soğuk havanın etkisine girmesi, hava sıcaklığının hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, soğuk havanın hafta boyunca, kar yağışının da kuzey ve doğu kesimlerde yer yer etkili olması bekleniyor.

        Periyot boyunca bölgede hava sıcaklığının Diyarbakır'da sıfırın altında 6, Şanlıurfa'da sıfırın altında 4, Mardin'de sıfırın altında 6, Batman'da sıfırın altında 6, Siirt'te sıfırın altında 7 ve Şırnak'ta sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtildi.

        Vatandaşlara, don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısıda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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