Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı; 2 kişi tahliye edildi

DİYARBAKIR’da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, ‘suçluyu kayırma’ suçundan yargılanan 3’ü çocuk 15 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin gördüklerini iddia ettikleri saatte Narin Güran’ı görme ihtimallerinin olmadığı belirtilerek, 6 aydan 5’er yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. Tutuklu olan ve 15 şüpheli arasında yer alan Hediye Güran ve Salim Güran’ın işçisi R.A. (16) tahliye edildi. Böylece 'suçluyu kayırma' suçundan 6 tutuklu kaldı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık’ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

HEDİYE GÜRAN VE SALİM GÜRAN’IN İŞÇİSİ R.A. TAHLİYE EDİLDİ, İKİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 3’ü çocuk 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan 2 iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki diğer iddianame ise 2’nci Çocuk Mahkemesine sunuldu. İddianamelerde 15 şüpheli hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istendi. 15 şüpheli içerisinde yer alan tutuklu şüpheliler Hediye Güran ve Salim Güran’ın işçisi R.A. (16) tahliye edildi. Bu 2 şüpheli tutuksuz yargılanacak. Böylece, bu suçtan tutuklu kalan sayısı 6'ya düştü.