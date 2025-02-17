Diyarbakır'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren kişi için havalandı

Gülaydın, burada hazır bekletilen ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi teşhisi konulan Gülaydın'ın ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

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