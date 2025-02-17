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        Diyarbakır'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren kişi için havalandı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 18:02 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:02
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        Diyarbakır'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren kişi için havalandı
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        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçede rahatsızlanan 50 yaşındaki Abdulmenav Gülaydın, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi teşhisi konulan Gülaydın'ın ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

        İlçeden ambulans helikopterle alınan Gülaydın, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

        Gülaydın, burada hazır bekletilen ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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