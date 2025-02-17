Diyarbakır'da "Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi" eğitimi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce "Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi" eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi düzeyini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlere 110 sağlık çalışanının katıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitimle erken uyarı ve cevap sistemi kavram yöntemlerini kullanarak il düzeyinde sağlık tehditlerinin tespiti, doğrulanması ve cevabında sektörler arası işbirliği ile yapabilecek bilgi, beceri ve tutum kazandırmak amaçlanmaktadır."

İlçe sağlık müdürlükleri ve hastane sağlık personeline yönelik 2 günlük eğitim programı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, katılımcılara "Erken Uyarı Cevap Sistemi Kapsam ve Süreçleri", "Bulaşıcı Hastalıklar Ortaya Çıkmadan Önce Yapılması Gereken Çalışmalar", "Sürveyans ve Bildirimi Zorunlu", "Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi" ile "Tanımlayıcı Epidemiyoloji ve Salgın İnceleme" konularında eğitim verildiği kaydedildi.