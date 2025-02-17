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        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı İler'den AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, vatandaşları 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:25 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:47
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        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı İler'den AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet
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        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, vatandaşları 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet etti.

        İler, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, parti olarak 12 Ekim 2024'te ilçe düzeyinde başlattıkları kongrelerini 7 Şubat'ta düzenlenen İstanbul kongresiyle tamamladıklarını ve 8. Olağan Büyük Kongre için gün saydıklarını ifade etti.

        İl ve ilçe kongrelerini büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladıklarını dile getiren İler, "Gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü bir birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmet önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletimizdir." şeklinde konuştu.

        İler, partilerinin değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

        "Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Kongremiz, yeni bir atılımın miladı olacaktır'. Büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz."

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