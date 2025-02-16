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        Motosikletle akrobatik hareketler yaptı; aday sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi

        DİYARBAKIR'da motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaptığı anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:35
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        Motosikletle akrobatik hareketler yaptı; aday sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi
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        DİYARBAKIR’da motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaptığı anlar kameraya yansıdı. Aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün belgesi daimi olarak iptal edilip, para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görevlileri tarafından akrobatik hareketler yaptığı tespit edilen motosiklet sürücüsünün kimliği belirlendi. Gözaltına alınan sürücü KGYS görüntülerine istinaden; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden para cezası kesilerek, aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Ayrıca motosiklet sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da işlem yapılmak üzere ilgili birime teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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