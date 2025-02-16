Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da motosikletle akrobatik hareket yapan kişinin sürücü belgesi iptal edildi

        Diyarbakır'da motosikletle akrobasi gösterisi yapan kişinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 18:36 Güncelleme: 16.02.2025 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da motosikletle akrobatik hareket yapan kişinin sürücü belgesi iptal edildi
        ABONE OL

        Diyarbakır'da motosikletle akrobasi gösterisi yapan kişinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

        Kentte, trafiğe açık bir caddede motosikletle akrobatik hareket yapan sürücü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

        Aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen kişi, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu

        Benzer Haberler

        Hediye edildiği iş yerinden kaçan deve kuşu, büyütüldüğü mahalleye geri dön...
        Hediye edildiği iş yerinden kaçan deve kuşu, büyütüldüğü mahalleye geri dön...
        Motosikletle akrobatik hareketler yaptı; aday sürücü belgesi daimi olarak i...
        Motosikletle akrobatik hareketler yaptı; aday sürücü belgesi daimi olarak i...
        Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobile, başka bir otomobil çarptı; 4 ya...
        Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobile, başka bir otomobil çarptı; 4 ya...
        Diyarbakır'da otomobille SUV aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da otomobille SUV aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Ekipleri harekete geçiren kız yurdunda yangın ihbarı asılsız çıktı
        Ekipleri harekete geçiren kız yurdunda yangın ihbarı asılsız çıktı
        Türk Kızılay Sur Şube Başkanlığına Gülhan Sönmez seçildi
        Türk Kızılay Sur Şube Başkanlığına Gülhan Sönmez seçildi