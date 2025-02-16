Diyarbakır'da motosikletle akrobatik hareket yapan kişinin sürücü belgesi iptal edildi

Aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen kişi, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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