Diyarbakır'da motosikletle akrobatik hareket yapan kişinin sürücü belgesi iptal edildi
Diyarbakır'da motosikletle akrobasi gösterisi yapan kişinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.
Diyarbakır'da motosikletle akrobasi gösterisi yapan kişinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.
Kentte, trafiğe açık bir caddede motosikletle akrobatik hareket yapan sürücü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde idari para cezası uygulandı.
Aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen kişi, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.
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