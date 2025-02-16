Ekipleri harekete geçiren kız yurdunda yangın ihbarı asılsız çıktı

DİYARBAKIR’da kız yurdunda yangın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca, ekipler geri döndü.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’ndeki Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu’nun 10’uncu katından duman çıktığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine yurda çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yurttaki öğrenciler bahçeye inerken, ekiplerin içerde yaptığı incelemelerde herhangi bir yangın olmadığı görüldü. İhbarın asılsız çıkması üzerine ekipler, olay yerinden ayrıldı.