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        Türk Kızılay Sur Şube Başkanlığına Gülhan Sönmez seçildi

        Türk Kızılay Sur Şube Başkanlığına Gülhan Sönmez getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 14:29 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:29
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        Türk Kızılay Sur Şube Başkanlığına Gülhan Sönmez seçildi
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        Türk Kızılay Sur Şube Başkanlığına Gülhan Sönmez getirildi.

        Türk Kızılay Sur Şube Başkanlığı 3. Olağan Genel Kurul'u, şube başkanlığında yapıldı.

        Tek listeyle gidilen seçimde oyların tamamını alan Sönmez, başkanlığa seçildi.

        Kurulda, Mehmet Dervişoğlu, Uğur Biroğlu, Üsame Özmen, Mehmet Ali Kalender, Ayla Ensarioğlu ve Sedat Güreli de yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

        Sönmez, burada yaptığı konuşmada, Kızılay'ın bir iyilik hareketi olduğunu belirtti.

        Türk Kızılay Sur Şube Başkanlığının kuruluşundan itibaren çalışmalarda yer aldığını ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

        "Bizler elimizden geldiğince yetim, öksüz ve yaşlılar başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştık. Allah bizlere, birçok iyiliğe vesile olmamızı nasip etti. İyilik yolunda yeni çalışma arkadaşlarımızla daha güçlü olacağız. Gönüllü ekiplerimizle sahada ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemin ilçemize ve şubemize hayırlı olmasını diliyorum."

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