Diyarbakır'da düğün salonu önünde silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı
DİYARBAKIR'da, düğün salonunun önünde davetliler arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR'da, düğün salonunun önünde davetliler arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün salonundan çıkan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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