Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Memur-Sen'den Diyarbakır'da bazı belediyelerde işçilerin işten çıkarılmasına tepki

        Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, son dönemde bazı belediyelerde işçilerin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 20:48 Güncelleme: 05.01.2026 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Memur-Sen'den Diyarbakır'da bazı belediyelerde işçilerin işten çıkarılmasına tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, son dönemde bazı belediyelerde işçilerin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

        Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tekdemir, bazı sendika üyeleri ve işten çıkarılan işçilerin katılımıyla Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

        Tekdemir, Büyükşehir ile Kayapınar, Yenişehir, Sur, Silvan ve Lice ilçe belediyeleri tarafından hiçbir hukuki gerekçe olmadan personelin işten çıkarıldığını belirtti.

        Bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Tekdemir, şunları kaydetti:

        "Belediye yetkilileri, mahkeme kararıyla geri dönenlerin görevlerine devamını sağlamak yerine mahkemece hukuka aykırı bulunarak iptal edilen 'hizmetine ihtiyaç kalmadığı' gerekçesini hiçbir yeni ve somut olguya dayanmaksızın yeniden ileri sürmüşlerdir. Mahkeme kararlarının bağlayıcılığını bilerek, kamu görevlisi sıfatıyla sahip oldukları yetkiyi görevin gereklerine aykırı ve amaç dışı biçimde kullanmış, mahkeme kararının gereğini yerine getirmek yerine aynı hukuka aykırı sonucu doğuracak 'mükerrer' işlemler tesis ederek yargı kararının etkisini ortadan kaldırmışlardır. Bu tutumla çalışanların hukuk yoluyla elde ettikleri kazanılmış haklarına, hiçbir haklı ve hukuki nedene dayanmaksızın, tamamen bilinçli ve kasti bir şekilde halel getirilmiştir. Çalışanların kanundan doğan kadroya geçiş hakları bu yöntemle engellenmiş, doğrudan ağır mağduriyetlerine yol açmıştır. DEM Partili belediyelerin müessir olduğu hukuki ve idari suistimallere karşı gereğinin yapılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz suç duyurusunun emekçilerin hakkının korunduğu, hukuksuz işlemlerin ve keyfi kararların engellendiği, adil ve barışcıl bir çalışma ortamının desteklendiği sonuçlar doğurması en önemli temennimizdir."

        Sendika olarak belediyelerdeki işten çıkarmalara karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Tekdemir, "Emeğe ve toplumsal barışa sahip çıkacağımızı, adaletin tesis edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için belediye yetkilileri başta olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağırmaya devam edeceğimizi, idari ve hukuki mekanizmaların işletilmesi için var gücümüzle uğraşacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Açıklamada, Tekdemir'in basın açıklamasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sur, Kayapınar ve Lice ilçe belediyelerinin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da bir vatandaş tıkanan yolda hastasını sırtında taşıdı
        Diyarbakır'da bir vatandaş tıkanan yolda hastasını sırtında taşıdı
        Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde panodan çıkan dumanla ilgili açıklama
        Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde panodan çıkan dumanla ilgili açıklama
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından üye sayısındaki artışa ilişkin açıkla...
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından üye sayısındaki artışa ilişkin açıkla...
        Kulp'ta taşımalı okullar tatil
        Kulp'ta taşımalı okullar tatil
        Diyarbakır'da 74 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Diyarbakır'da 74 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Amed Sportif Faaliyetler, Florent Hasani'yi kadrosuna kattı
        Amed Sportif Faaliyetler, Florent Hasani'yi kadrosuna kattı