Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "tacizci" sanılan kişinin öldürülmesine ilişkin sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı

        Diyarbakır'da 4 yıl önce "tacizci" sanılarak darbedilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin hükümlerin Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından 1'i tutuklu 6 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 16:49 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "tacizci" sanılan kişinin öldürülmesine ilişkin sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da 4 yıl önce "tacizci" sanılarak darbedilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin hükümlerin Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından 1'i tutuklu 6 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

        Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık S.D, tutuksuz sanıklar H.İ.P, S.B. ve M.M, tutuksuz sanık B.E. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden hazır bulundu.

        Duruşmaya, tutuksuz sanık E.H.T. katılmadı.

        Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaada, tüm sanıkların üzerine isnat edilen suçtan cezalandırılması ve sanık S.D'nin tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Duruşmada, tutuklu sanık, üzerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyesini istedi, tutuksuz sanıklar da beraat talebinde bulundu.

        Maktul Ergün Arslan'ın kardeşi Süleyman Arslan da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Maktul Arslan'ın aile avukatı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti, sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesi ve beraati yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

        Mahkeme, sanık S.D'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık E.H.T. hakkında ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 3 Nisan 2022'de bir kişinin "mahallede kız çocuğunun fotoğrafını çekerek, taciz ettiği" iddiası üzerine Ergün Arslan bir grup tarafından darbedilip bıçaklanmış, yaralı halde sokakta gezdirilirken hayatını kaybetmişti.

        Arslan'ın ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti oy birliğiyle sanıklardan B.E'nin "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl, S.D'nin "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 11 yıl 8 ay, E.H.T, H.İ.P, S.B. ve M.M'nin ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

        Sanıklar hakkında verilen hükümler, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Diş hekimi tırmandığı dağdan snowboard yaparak indi
        Diş hekimi tırmandığı dağdan snowboard yaparak indi
        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü 2025 yılında 7,5 milyon idari para cezası u...
        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü 2025 yılında 7,5 milyon idari para cezası u...
        Diyarbakır'da okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Seyir halindeki tır, park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
        Seyir halindeki tır, park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
        Diyarbakır'da okulun çatısı yandı
        Diyarbakır'da okulun çatısı yandı
        Diyarbakır'da okulda yakılan soba çatıya sıçradı, öğrenciler tahliye edildi
        Diyarbakır'da okulda yakılan soba çatıya sıçradı, öğrenciler tahliye edildi