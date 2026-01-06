Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 16:08 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:08
        Diyarbakır'da okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kırsal Bozçalı Mahallesi'ndeki ilkokulun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden okul idaresi, öğrencileri okuldan tahliye etti.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, okulun çatısı hasar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

