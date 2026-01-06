Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu gazetecilerle bir araya geldi

        Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:14 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Bedirhanoğlu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, atılan adımların tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.

        Terörsüz Türkiye sürecinin herkesi çok daha sorumlu ve yapıcı davranmasını zorunlu kıldığını anlatan Bedirhanoğlu, silahın ve şiddetin gündemden tamamen çıkması için yoğun bir gayret sarf etmeleri gerektiğini belirtti.

        Ülkede huzur ve istikrarın hakim olmasını arzulayan herkesi Terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkıda bulunmaya davet ettiklerini ifade eden Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu süreçleri başarıya götürecek adımlardan biri de dönemin ruhuna uygun bir dil ve üslup kullanılmalıdır. Bu dil barış ve uzlaşmaya hizmet edecek bir dil olmalıdır. Derdi çözüm olanlar, dillerine çok dikkat etmek zorundadırlar. Her sözü tartarak, ölçerek biçerek kullanmalıdırlar. Ülkemizin önünde tarihi bir fırsat var. Bu fırsatın doğru kullanılması ve kalıcı bir istikrarın sağlanması için GÜNSİAD olarak ilk günden itibaren sürece olan desteğimizi güçlü bir şekilde verdik, vermeye de devam edeceğimizi söylemek isteriz, bundan sonra da her türlü desteği vermeye ve her türlü sorumluluğu almaya hazırız."

        İş camiası olarak talep ve önerileri olduğunu belirten Bedirhanoğlu, "Bölge yatırımcıları için finansal erişimin kolaylaştırılması ve maliyetin düşük tutulması, bölgenin kalkınması için oldukça önemli bir proje olarak gördüğümüz GAP'ın hızlandırılarak tamamlanması, bölgenin ticaretine ve turizmine büyük katkı sağlayacak olan hava ulaşımının kolaylaştırılması için uçak sefer sayılarının arttırılması, kara yolu ve tren yolu altyapısının hızlandırılarak tamamlanması, bölgenin istihdamına önemli katkıda bulunan tekstile gerekli muafiyetlerin ve desteklerin sağlanması gerektiğini ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Kulp'ta dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi
        Kulp'ta dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi
        Karaciğer yetmezliği bulunan iki hastayı yakınlarının bağışı hayata bağladı
        Karaciğer yetmezliği bulunan iki hastayı yakınlarının bağışı hayata bağladı
        Diyarbakır'da yoğun sis; görüş mesafesi 15 metreye düştü, uçak seferleri ak...
        Diyarbakır'da yoğun sis; görüş mesafesi 15 metreye düştü, uçak seferleri ak...
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da "Anadolu Mirası" operasyonunda 35 obje ve testi ele geçirildi
        Diyarbakır'da "Anadolu Mirası" operasyonunda 35 obje ve testi ele geçirildi
        Diyarbakır'da karlı yolu yürüyerek aşan sağlık ekibi kanser hastasını hasta...
        Diyarbakır'da karlı yolu yürüyerek aşan sağlık ekibi kanser hastasını hasta...